情治特務監控228受難者 促轉會：國民黨扮演一定角色

2019-05-08 11:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會在已解密機關檔案發現，在威權統治時期，每年二二八事件週年前後，情治單位會特別緊盯二二八受難者及家屬動態，深怕他們藉週年紀念「製造暴動」。促轉會今日表示，該監控計畫是由軍警與國民黨共同執行，各地方黨部角色吃重，國民黨在其中扮演一定角色，成為龐大監控網絡一環。

促轉會在檔案中查到，在1970年代，國民黨執政當局以「丁亥」一詞（1947年二二八事件發生那一年為丁亥年）做為「二二八」的代稱，後來又改稱「靖平」。

促轉會指出，1970年底為因應隔年二二八事件24週年，警備總部特別邀集司法行政部調查局、憲兵司令部、台北憲兵隊、台灣省警務處、台北市警察局等單位召開情治會談。

警備總部轄下的警備處、特檢處、電監處、檢查管制處、特種調查室、保安處等單位更是全員出動，會中討論「加強防範叛國份子陰謀暴亂方案」。

促轉會提及，這份方案擬定原因來自國家安全局指示，國安局認為「海外叛國份子」有意在2月28日發動「暴動」，利用二二八事件死者子女從事不法活動，以各政府機構為目標，要求警總研擬因應對策。

該方案後來修正為「二二八加強防範暴動措施」，處理原則為「事前預防重於事後處理」，防範任何可能形成風潮或群眾之事件，由警總、國防部總政治作戰部、憲兵司令部、調查局、省警務處及國民黨中央委員會第六組共同執行。

目的在於預防「海外叛國份子」利用二二八事件受難者之子女從事「不法活動」，要求各單位比照10月慶典期間安全演習方式，循保防體系加強內部安全措施，並對於二二八事件中死亡者的家屬、刑滿出獄者、涉嫌參加「暴動」者進行清查及嚴密監控。

國民黨執政當局，當時加強防範「反動傳單」的散發及遏止謠言，當中若發現有從事「叛亂」活動者依法偵辦，而各地區戒備工作由地區警備司令部負責執行。

促轉會表示，至於中等以上學校學生的監控與清查，由國民黨知識青年黨部及救國團負責，「嚴防糾眾製造事故」。

以調查局為例，各地調查站隨即召開工作會議研議清查與監控作業，所有內外勤人員一律停休待命，檔案中也可見各地調查員或「抓耙子」回報清查與監控的情形。

值得注意的是，國民黨各地黨部也參與其中，負責收集二二八事件中遭判刑者及其家屬資料，提供給調查站彙整及分工監控，並密切與調查站保持聯繫，相關會議也派員參加。

據促轉會調查，實際上被監控的對象除了二二八事件相關人員外，也包含因白色恐怖政治案件出獄的「新生份子」。

「徵集政治檔案為還原歷史真相的重要一步！」促轉會提及，依促轉條例規定，政治檔案是指「政府機關、政黨、附隨組織及黨營機構所保管，於威權統治時期，與二二八事件、動員戡亂體制、戒嚴體制相關之檔案或各類紀錄及文件」。

促轉會強調，過去威權統治時期對人民的監控範圍甚廣，參與機關不僅只有大家熟知的情治機關，從中可發現國民黨扮演一定角色，與情治機關共同構成龐大監控網絡一環。

因此，政黨檔案跟機關檔案一樣重要，促轉會在日前已將政治檔案審定處分書寄達國民黨，向國民黨徵集政治檔案，是為全面還原威權時期的歷史真相，若國民黨能配合，必定有助於還原威權時期的歷史真相。

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