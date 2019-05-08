情治特務監控228受難者 促轉會：國民黨扮演一定角色
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台灣警備總司令部訂定「二二八加強防範暴動措施」，當中詳列各項分工，第8點明訂中等以上學校學生的監控與清查，由國民黨知識青年黨部及救國團負責，「嚴防糾眾製造事故」。（記者陳鈺馥翻攝）

台灣警備總司令部訂定「二二八加強防範暴動措施」，當中詳列各項分工，第8點明訂中等以上學校學生的監控與清查，由國民黨知識青年黨部及救國團負責，「嚴防糾眾製造事故」。（記者陳鈺馥翻攝）

2019-05-08 11:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會在已解密機關檔案發現，在威權統治時期，每年二二八事件週年前後，情治單位會特別緊盯二二八受難者及家屬動態，深怕他們藉週年紀念「製造暴動」。促轉會今日表示，該監控計畫是由軍警與國民黨共同執行，各地方黨部角色吃重，國民黨在其中扮演一定角色，成為龐大監控網絡一環。

促轉會在檔案中查到，在1970年代，國民黨執政當局以「丁亥」一詞（1947年二二八事件發生那一年為丁亥年）做為「二二八」的代稱，後來又改稱「靖平」。

促轉會指出，1970年底為因應隔年二二八事件24週年，警備總部特別邀集司法行政部調查局、憲兵司令部、台北憲兵隊、台灣省警務處、台北市警察局等單位召開情治會談。

警備總部轄下的警備處、特檢處、電監處、檢查管制處、特種調查室、保安處等單位更是全員出動，會中討論「加強防範叛國份子陰謀暴亂方案」。

促轉會提及，這份方案擬定原因來自國家安全局指示，國安局認為「海外叛國份子」有意在2月28日發動「暴動」，利用二二八事件死者子女從事不法活動，以各政府機構為目標，要求警總研擬因應對策。

該方案後來修正為「二二八加強防範暴動措施」，處理原則為「事前預防重於事後處理」，防範任何可能形成風潮或群眾之事件，由警總、國防部總政治作戰部、憲兵司令部、調查局、省警務處及國民黨中央委員會第六組共同執行。

目的在於預防「海外叛國份子」利用二二八事件受難者之子女從事「不法活動」，要求各單位比照10月慶典期間安全演習方式，循保防體系加強內部安全措施，並對於二二八事件中死亡者的家屬、刑滿出獄者、涉嫌參加「暴動」者進行清查及嚴密監控。

國民黨執政當局，當時加強防範「反動傳單」的散發及遏止謠言，當中若發現有從事「叛亂」活動者依法偵辦，而各地區戒備工作由地區警備司令部負責執行。

促轉會表示，至於中等以上學校學生的監控與清查，由國民黨知識青年黨部及救國團負責，「嚴防糾眾製造事故」。

以調查局為例，各地調查站隨即召開工作會議研議清查與監控作業，所有內外勤人員一律停休待命，檔案中也可見各地調查員或「抓耙子」回報清查與監控的情形。

值得注意的是，國民黨各地黨部也參與其中，負責收集二二八事件中遭判刑者及其家屬資料，提供給調查站彙整及分工監控，並密切與調查站保持聯繫，相關會議也派員參加。

據促轉會調查，實際上被監控的對象除了二二八事件相關人員外，也包含因白色恐怖政治案件出獄的「新生份子」。

「徵集政治檔案為還原歷史真相的重要一步！」促轉會提及，依促轉條例規定，政治檔案是指「政府機關、政黨、附隨組織及黨營機構所保管，於威權統治時期，與二二八事件、動員戡亂體制、戒嚴體制相關之檔案或各類紀錄及文件」。

促轉會強調，過去威權統治時期對人民的監控範圍甚廣，參與機關不僅只有大家熟知的情治機關，從中可發現國民黨扮演一定角色，與情治機關共同構成龐大監控網絡一環。

因此，政黨檔案跟機關檔案一樣重要，促轉會在日前已將政治檔案審定處分書寄達國民黨，向國民黨徵集政治檔案，是為全面還原威權時期的歷史真相，若國民黨能配合，必定有助於還原威權時期的歷史真相。

  • 花蓮地區金湯會報第7次臨時會議紀錄，決議由國民黨花蓮縣黨部負責蒐集二二八事件中遭判刑者及其家屬資料。（記者陳鈺馥翻攝）

    花蓮地區金湯會報第7次臨時會議紀錄，決議由國民黨花蓮縣黨部負責蒐集二二八事件中遭判刑者及其家屬資料。（記者陳鈺馥翻攝）

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