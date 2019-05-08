萬安42號演習 中部5/30下午1點半到2點舉行

2019-05-08 11:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中部地區包括苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、市及澎湖地區澎湖縣的108年「萬安42號」演習，將在30日13時30分至14時實施，請民眾注意。

由於烏日地區有高鐵站及多個火車站，避免外國旅客因不諳我國國情，加上語言隔閡，演習時無法搭乘計程車和接駁車等窘境，烏日警分局將特別協請高鐵公司及台鐵公司於演習開始時加強多國語言廣播提醒，並且設立多國語言告示牌於計程車乘車區、大眾運輸工具接駁區，讓外國旅客能立即了解萬安演習的情況。

烏日警分局表示，因應近來中國軍機、航艦頻繁繞台挑釁，對我國造成威脅，國防部作戰計畫室警覺外在威脅變動，同時因應國軍軍事戰略構想調整，今年「萬安42號」演習結合國軍漢光35號演習共同執行，使防空演練結合戰場景況，提高國人憂患意識。

今年中部地區萬安42號演習，於5月30日13時30分至14時舉行，實施30分鐘防情傳遞、警報發放、人車疏散、交通管制等實作演練。演練項目包括「空中威脅告警系統」測試，模擬飛彈來襲的避難措施，演習當日將在中部地區執行系統功能驗證。

烏日分局分局長吳耀南表示，演習警報發放後，人、車應按規定接受憲、警及民防人員指揮，進行疏散避難，居家者應緊閉門窗並實施燈火管制，籲請民眾切勿於演習期間在室外觀望徘徊。

本次演習併用警報聲號、手機簡訊或現行告警系統（PWS）等通報方式，有效提升偏遠地區警報涵蓋率，請民眾即早因應，做好行程規劃。

有鑑於過去南部地區萬安演習曾在高雄市發生恐龍哥暴走案例，最後遭裁罰新台幣6萬元，依據民防法第25條及第27條規定，若經規勸仍未能配合實施疏散、避難，可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

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