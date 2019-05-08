高市府遭控僅禮遇中國郵輪旅客 海洋局的說法是…

2019-05-08 10:56

〔記者洪定宏／高雄報導〕明（9）日起4天，將有中國廈門出發的3個航次郵輪，停靠高雄港，預計共有約5500名中國旅客在高雄消費，市府特別在棧9庫開設「高雄物產市集」，販售高雄農漁產品，因為是首例，遭質疑僅禮遇中國客；海洋局嚴正駁斥，強調這是去年11月開始規劃，經過協調、招商，於這次落實。

投訴者指出，高雄農漁產品很優質，市府團隊從過去不斷積極行銷，在市區也有許多通路，但從未在郵輪停靠的高雄港設攤販售，上個月2艘郵輪停靠，共帶來約5500名歐美旅客，也無此服務，所以質疑市府僅禮遇中國客。

海洋局嚴正駁斥，強調這是去年11月開始規劃，和農業局及台灣港務公司協調確認後，敲定在這波航次招商、舉辦，共設立10多個攤位，有助行銷高雄農漁產品。

海洋局指出，5月9日上午抵達的是歌詩達輪「大西洋號」，旅客下船到市區遊覽後，傍晚登船住宿，然後10日再下船旅遊，傍晚離開高雄；11日上午抵達的是麗星郵輪「雙子星號」，當天傍晚離開；12日上午，「大西洋號」再次抵達，也是當天傍晚離開。

也就是從廈門出發的2艘郵輪共3個航次，將載來5500名中國客，預計創造約2250萬元觀光產值。

海洋局強調，雖然旅客可能已在市區購買相關產品，但難免疏漏，所以利用他們登船前設攤，增加消費選擇，也讓旅客認識通路較少的農漁產銷班，擴大消費市場，將視交易及旅客反映狀況，做為持續設攤的參考。

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