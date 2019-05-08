特定媒體以「肯定句」點名簡煥宗 邱俊憲：別當暗黑幫兇

2019-05-08 10:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員簡煥宗因為質詢高雄市長韓國瑜，致使家人遭韓粉恐嚇，接著又被藍營議員抹黑為韓黑，卻有特定媒體以「抓到了」、指控簡煥宗是韓黑幕後黑手；高市議員邱俊憲今指出，媒體是以肯定句、不是疑問句點名簡煥宗，這樣的指控導致簡煥宗與家人受到更多威脅恐嚇，呼籲部分媒體與名嘴別成為暗黑幫兇。

邱俊憲說，因為昨天整天，在網路上的威脅恐嚇更加的嚴重，甚至有韓粉舉出了台灣社會沒辦法接受的小燈泡事件，威脅要發生在簡議員家人身上，迫使簡煥宗二度報案。

邱俊憲拿出某紙媒為例，指出很遺憾的、是部分媒體不去譴責惡劣網路、在網路背後去威脅這些民意代表的人，而是透過這樣的方式，去抹黑、指控在議會裡面執行議員職權、去質詢市長的議員。

邱俊憲說，媒體用「肯定句」而非疑問句，去栽贓前議員是所謂的韓黑幕後黑手？

白紙黑字的方式，加上部分躲在鍵盤後面的名嘴，導致簡煥宗本身與家人，受到的威脅跟恐嚇更加的肆無忌憚。

他質疑，難道這些媒體，難道這些政論節目，難道這些名嘴，要成為這些網路上不知道屬於哪一黨的暗黑的幫兇嗎？再次呼籲台灣社會，應該要共同來遏止這樣子躲在網路後面做攻擊，做抹黑，讓人民心生恐懼的這一種黑暗力量。

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