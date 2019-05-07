外媒解讀 英國金融時報：郭董「要中國承認台灣獨立」

2019-05-07 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘曾在美國國內專機上受訪表示「從神明來看，我們百分之百同意台灣是中國不可切割的一部分」，引起不少網友撻伐，但是在外國媒體眼中的解讀卻是360度大轉彎，英國《金融時報》報導的標題就指郭董是在告訴中國「要承認台灣獨立」。

有網友在PTT上分享了一篇英國《金融時報》報導的截圖，斗大的標題竟寫著「鴻海老闆郭台銘告訴中國承認台灣獨立」；報導指稱，許多分析家都認為，由於郭台銘許多工廠都在中國，生意會影響他對台灣國際地位的認知，且強調郭台銘參選總統最大的阻礙是「太偏北京」。

國民黨總統初選參選人郭台銘曾提到「從神明來看，我們百分之百同意台灣是中國不可切割的一部分」，日前又回應「若被中國要脅關廠，鴻海一定搬家」，讓不少網友覺得他對中國的態度曖昧，反覆不定。

網友看了這新聞相當震驚，在底下紛紛留言表示「沒空 現在都在看股票 準備挑陽台了」、「台獨教父？」、「我要去跟習大大說」、「帽子怎麼沒有馬賽克」、「他就華獨派」、「呵呵，跟中國唱雙簧而已」、「商人嘛見人說人話...聽聽就好」。

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