韓國瑜連3天答非所問 三段經典一次看完

2019-05-07 22:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜連續3天總質詢，都出現問A答B、問B答C的橋段，臉書粉專只是堵藍晚間彙整出三段經典，分別是全中運中離篇、春吶商機篇、以及網路人氣最夯的自經區發大財篇（白眼女神），強調一次給你滿滿的韓導，並提醒網友笑夠了記得按讚分享。

全中運中離篇是今天產生，民進黨高市議員李柏毅追問韓國瑜，為何全中運開幕致詞時，運動員都還沒進場、市長就急著講話，到底是講給誰聽?韓國瑜答詢指出，市府28位局處首長端午節都會去划龍舟，讓李柏毅當場傻眼。

春吶商機篇則是昨天，民進黨高市議員黃文益質詢時，探詢高市府在旗津春吶的角色，以及整體活動的效應，只見背後兩位幕僚急打PASS、遞小抄，被議員發現，還提醒幕僚說坐太遠了，整個過程頗有笑點。

自經區發大財篇就是時代力量高市議員黃捷代表作，她問自經區目標、韓國瑜答詢發大財，結果讓黃捷翻白眼大喊天啊、市長。

網友留言則指出，「這樣怎麼能征服宇宙啦？！」、「他聽不懂台語.........」、「比康納好笑 、下一季何時推出」、「高雄人、你們的市長」、「天呀，我沒想到當市長還要被質詢？」。

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