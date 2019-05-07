航空城公司沒有功能 議員要求凍結人事

2019-05-07 21:52

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議會今天輪由桃園航空城公司進行工作報告，由於該公司自99年成立，截至去年底，已經虧損1億3千萬元，且以人事費用為主，多位議員要求該公司應該凍結人事，直到航空城都市計畫取得土地為主；董事長王義川則表示，明年4月將進行機捷A11坑口、A15大園站周邊優先產專區招商，目前正進行招商前的準備工作。

王義川表示，桃園航空城公司最重要的工作就是航空城產專區的招商，航空城區段徵收已經啟動，航空城公司已經和地政局達成共識，地政局會就A11坑口、A15大園站周邊土地進行整理，並先撥出部分土地作為優先產專區，明年4月就會進行招商，這部分希望能畫出至少80公頃土地，但還是要視實際狀況來決定土地面積。

議員黃敬平認為，桃園航空城公司至今虧損1億3千萬元，絕大部分都是人事支出，公司目前還維持董事長、總經理、副總經理、經理等職務，根本就是「一人得道，大家佔缺，過水就走，肥貓滿節，盈虧不管，全民買單」。

黃婉如、劉茂群說，內政部都委會雖然通過航空城區段徵收計畫，但是等到配地還要好幾年，與其如此，航空城公司不如先凍結人事預算，等市府拿到產專區土地在啟動航空城公司也還來得及。

牛煦庭則消遣桃園市升格後，桃園航空城公司虧損超過9000萬元，根本只有人事酬庸功能，對外宣稱簽了21個MOU，但依照市長鄭文燦嘲諷高雄市長韓國瑜「MOU沒用」的標準來看，桃園航空城公司的MOU也很沒有用。

牛煦庭說，航空城計畫土地都還沒取得，要如何招商，以往國民黨執政時代航空城養肥貓被罵翻，還丟掉政權，如今兩朝交替，本來一年虧掉700多萬，升格之後虧更多啊！一年要虧到2000多萬，當真是肥貓大本營。

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