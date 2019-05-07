柯市府刻意譴責本報 議員直言太扯、看你好欺負嗎？

2019-05-07 18:11

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員王浩昨於台北市議會質詢台北市政府，捷運重置基金遭挪用問題，並發標題為「掏空重置基金、美化市長還債數字」新聞稿，國內四家報紙，包括自由、聯合、中時、蘋果電子報，均於即時新聞引述其質詢報導。但台北市政府財政局不對議員質詢內容提出回應，卻於今上午、下午卻陸續發新聞稿與聲明稿，譴責本報報導。王浩對此表示，在質詢前以及議場質詢當下，市府財政局官員都在，可當場反駁他啊！為什麼不說清楚。王浩對記者說，此澄清很好笑、太扯，「是看你好欺負嗎？」大家是就事論事討論。

昨天各報報導台北市議員王浩質詢，自由時報標題為「北捷救命錢被借調還債 北市議員爆列車使用年限延長20年」，中國時報標題為「北市府挪用捷運基金還債 議員批柯挖東牆補西牆」；聯合報標題為「柯文哲挪北捷救命錢還債 議員爆文湖線車廂年限再延20年」；蘋果日報標題為「議員質疑北市府拿北捷救命錢還債剝奪市民行車安全」。

王浩今受訪說，昨質詢此議題前，財政局副局長沈榮銘就銜命到他辦公室溝通內容，沈也稱這不叫舉債，但站在外界角度就是還債，他的邏輯是市府「美化財政數字」；而昨北捷公司總經理顏邦傑、財政局副局長游適銘都在議場，當場可以反駁他啊！為什麼不說清楚。王浩對記者說，此澄清很好笑、太扯，「是看你好欺負嗎？」大家是就事論事討論。

財政局今早發新聞稿，指北市府副秘書長陳志銘表示，自由時報報導只有二種可能性，一是對財務調借之運用毫無概念、二是藉由報導「假新聞」刻意抹黑；並重提北市府作法是，拿特種基金墊還市政建設貸款，債務並未消失，只是利息負擔較低。

不過，各媒體昨引用的王浩昨新聞稿，內容則是王浩表示，「捷運重置基金的使用條例」沒有任何一條是用來借調給北市府去還債。市府無視相關法令依據，自行挪用，累計借款107.7億元，今年更想再借246.5億元，市府根本是要借好借滿，只為在毫無政績的市政中，能有一點點拿來說嘴的項目；而且，還是犧牲你我安全的救命錢。

昨多家媒體引述王浩新聞稿報導，但財政局今早唯獨針對本報提出澄清，還在稿中指，「對於自由時報一再悖離真相、扭曲事實的報導，北市府除了表達嚴重抗議，也深感遺憾！」陳志銘稱不滿本報記者報導提及「議員質疑借調基金還債」等語。

但財政局今早於議會工作報告，台北市議員陳炳甫也就此質疑，台北市還了多少錢，省下多少利息，要很清楚告訴台北市民，不要用語言上取巧的方式，只是挖東牆補西牆，還發明「墊還」一詞，不要再誤導民眾了。

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