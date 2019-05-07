台灣機密多達8046人掌握！「機保法」撒網防洩密
列印

2019-05-07 18:10

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院院會7日三讀通過「國家機密保護法」修正案，除了設下境管期間不得少於3年的樓地板以外，還增列處罰預備犯和陰謀犯，大幅度納編洩漏機密的犯罪行為，撒網防洩密，預計最少會有8046人受到管制。

據悉，截至3月中旬的官方統計，共有8046名掌握我國機密的現、退役人員被列管，這數字還不包含國防部、國安局、調查局的現役機敏人員資料，在機保法修正案公布後，這些人更需謹言慎行，以免觸法。

現行機保法只處罰洩漏機密的行為，規範不明確，修正案區分成洩漏給本國與境外兩種行為，前者維持1-7年徒刑，後者則為新增條款，明定洩漏或交付國家機密於外國、中國、港澳、境外敵對勢力或其派遣之人，可處3-10年徒刑。

此外，修正案還比照內患、外患罪，處罰預備或陰謀犯，處最重可處2年徒刑。若洩漏或交付「絕對機密（應保密期間30年）」，不論過失、預備、陰謀、未遂、既遂，加重其刑至2分之1，換言之，洩密中國等境外機關或團體最重可處15年徒刑，且是「應」加重而非「得」加重。

至於前總統馬英九及副手吳敦義原本被境管至今年5月19日，藍營重轟新法恐影響兩人權益，針對性很強，不過，一名參與修法的官員直言「根本沒影響」，因為原本的機保法就規定「國家機密核定機關得視情形縮短或延長之」，總統府若認為馬或吳不宜赴中，本可依現行規定延長境管期限，否准申請。

該名官員認為，現行機保法可無限期延長境管，修正案規定最長6年，兩相比較下，反而對馬、吳有利。

  • 立法院院會主席蔡其昌副院長敲槌三讀通過國家機密保護法部份條文修正草案。（記者叢昌瑾攝）

    立法院院會主席蔡其昌副院長敲槌三讀通過國家機密保護法部份條文修正草案。（記者叢昌瑾攝）

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