台灣機密多達8046人掌握！「機保法」撒網防洩密

2019-05-07 18:10

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院院會7日三讀通過「國家機密保護法」修正案，除了設下境管期間不得少於3年的樓地板以外，還增列處罰預備犯和陰謀犯，大幅度納編洩漏機密的犯罪行為，撒網防洩密，預計最少會有8046人受到管制。

據悉，截至3月中旬的官方統計，共有8046名掌握我國機密的現、退役人員被列管，這數字還不包含國防部、國安局、調查局的現役機敏人員資料，在機保法修正案公布後，這些人更需謹言慎行，以免觸法。

現行機保法只處罰洩漏機密的行為，規範不明確，修正案區分成洩漏給本國與境外兩種行為，前者維持1-7年徒刑，後者則為新增條款，明定洩漏或交付國家機密於外國、中國、港澳、境外敵對勢力或其派遣之人，可處3-10年徒刑。

此外，修正案還比照內患、外患罪，處罰預備或陰謀犯，處最重可處2年徒刑。若洩漏或交付「絕對機密（應保密期間30年）」，不論過失、預備、陰謀、未遂、既遂，加重其刑至2分之1，換言之，洩密中國等境外機關或團體最重可處15年徒刑，且是「應」加重而非「得」加重。

至於前總統馬英九及副手吳敦義原本被境管至今年5月19日，藍營重轟新法恐影響兩人權益，針對性很強，不過，一名參與修法的官員直言「根本沒影響」，因為原本的機保法就規定「國家機密核定機關得視情形縮短或延長之」，總統府若認為馬或吳不宜赴中，本可依現行規定延長境管期限，否准申請。

該名官員認為，現行機保法可無限期延長境管，修正案規定最長6年，兩相比較下，反而對馬、吳有利。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/