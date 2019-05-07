「Q版韓國瑜」現身北捷？ 乘客：想吐！高雄留著用

2019-05-07 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕上月全國中等學校運動會在高雄舉行，市府贊助的選手用水水瓶印有市長韓國瑜照片及簽名，被諷「花蓮王2.0」。近來有民眾發現，台北捷運南京復興站的廣告牆竟出現類似韓國瑜的Q版肖像，一看才發現是旅行社業者的廣告，有民眾見狀反感地說，「很想吐」、「高雄自己留著用啦！」

據《三立新聞網》報導，有民眾在北捷南京復興站的廣告牆上，發現有旅行社業者以類似韓國瑜的Q版肖像來刊登廣告，並寫下「韓語錄–美食進來煩惱出去」。對此，這家專門經營韓國旅遊的旅行社業者解釋，這系列是韓國旅遊的廣告，分布在北捷的3個捷運站，其中引起討論的疑似韓國瑜Q版肖像廣告，本來是想用同樣禿頭的前韓國總統全斗煥，但因太過政治化無法使用，只好改成韓國瑜的光頭肖像來刊登廣告。

業者指出，這廣告是與韓國方面共同出資，是旅行社自己的「創意」發想。實際查詢旅行社官網，「Q版韓國瑜」的廣告內容為「韓國地方精選旅遊」，行程皆為五日遊。

廣告效果是否真有「發大財」？業者則說才刊登一週，目前看不出效果。

有北捷乘客見狀反感地說，「很想吐」、「這說真的會反效果吧」、「高雄自己留著用啦！可以不要放來台北嗎」。

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