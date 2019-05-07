邱宇軒指控簡煥宗參與網軍？ 陳柏惟：「不知道議員」張冠李戴

2019-05-07 18:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高市議員邱于軒指控民進黨高市議員簡煥宗養網軍？關係人台灣基進發言人陳柏惟發出3點聲明，直言有位「不知道議員」張冠李戴、明顯不知網路生態。

陳柏惟聲明指出:

1.這事很簡單，四個字：張冠李戴。不知道議員很明顯不知道網路生態，這件事情可以讓他好好學習。

2.不知道議員為什麼現在要模糊焦點？很簡單：「轉移焦點，護航韓國瑜。」

3.韓粉嗆聲要對簡議員家人生命威脅，你不趕快協助找到兇手，還在抹黑。中國國民黨的水準，你贏了。

陳柏惟也整理出時間序，事情經過應該是....

1、4/15高雄市議會質詢、不知道議員質詢文化局代理局長 「大港你贏了」 怎麼講?

2、4/15簡議員用手機錄下來。

3、4/15柏惟在個人臉書上用文字說「上了議會的質詢」。

4、4/15網友在柏惟臉書問影片呢？然後簡議員用個人帳號把手機拍下的質詢影片po在留言。

5、 4/15朕治腦殘中心粉專小編把簡議員影片拿去發在自己粉專上。

6、5/3簡議員臉書有人留言要去『幫忙接小孩下課』。

7、5/6簡議員在議會質詢爆出被恐嚇，鼓山分局警方和市刑大成立專案小組調查。

8、5/6韓國瑜勸告韓粉要理性，沒用，簡短回應3個字「去報警」。韓粉再嗆簡議員『籌錢給殺手X掉你』

9、5/7台北市議員游淑慧進一步點名『朕治腦殘中心』粉專與簡議員是1450網軍頭子韓黑假新聞製造基地。

10、5/7『朕治腦殘中心』粉專與簡議員澄清雙方沒有關係。

11、5/7不知道議員說，簡議員的小孩遭到恐嚇是咎由自取，因為許多黑韓的文章都是出自於民進黨有系統的攻擊。

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