中國人來台享健保？ 他曝香港醫院慘況：國民黨別鬧了！

2019-05-07 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委黃昭順等16人，日前提案放寬中國人來台定居條件，讓身分更易取得後納入健保和長照。實施「一國兩制」的香港也因為中國人大量前往看病，使得香港人想看病都很困難。有臉書粉專貼出香港九龍區醫院的爆滿慘況，痛批「國民黨要把台灣變成地獄才甘心？」

粉專「不禮貌鄉民團」在臉書發文，貼出昨天（6日）在香港九龍區醫院排隊現況，並表示「今天早上香港的朋友寄照片來，香港人自己想看病都沒辦法了，醫院裡爆滿去看病的中國人，甚至診間不夠用，兩個醫生共用一個診間的狀況。」照片中可見，醫院裡滿滿都是人，座位整個「座無虛席」，醫院內幾乎只留下一條狹窄的走道可以通行；外科、神經科、泌尿科等的預約，最快要一年後才能看病。

對此，「不禮貌鄉民團」說，「香港有多慘？就是這麼慘！這就是我們反對國民黨的原因。國民黨立委黃昭順之前提案，想要開放中國人來台灣享受健保，你們知道會有多恐怖嗎！！！別鬧了！！」

「不禮貌鄉民團」更痛批，「你們國民黨是不是非要把台灣變成地獄才甘心？」網友也紛紛留言，「等到叫號 告別式已經辦完了！」、「老實說，台灣的醫院已經等夠久了，有時還要靠運氣等病床，若中國人再大舉入侵，真不敢想像！」、「等三個小時我都快瘋了，等上一年還得了」、「中國人就像蟑螂一樣，沒人喜歡除了想趁亂撈油水的」。

更有香港網友指出，「我是香港人，不要以為只有公立醫院才是這樣，私家醫院跟診所同樣有很多中國人來港打針」。

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