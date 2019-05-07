辣台妹生氣了！蔡英文：連健康都打壓的政權 只會失去尊敬

2019-05-07 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕世衛大會（WHA）報名截止，台灣因中國阻撓，連續第3年未收到邀請函，總統蔡英文嚴詞怒批：「連健康都打壓的政權，只會失去世界的信任和尊敬」，她強調台灣人貢獻世界的決心，不會因為威脅而退縮。

WHA將於本月20日舉行，昨（6日）是網路報名截止日，WHO在中國壓力下連續3年未邀請台灣參加，中國外交部更囂張宣布，為維護「一中原則」，中國決定「不同意台灣地區參與今年的WHA」，還謊稱中國可對台灣參與全球衛生事務做出妥善安排，「根本不存在防疫缺口」。

總統蔡英文今在臉書強烈譴責中國當局說法，蔡英文強調：「我不接受中國這種講法。」總統表示：「台灣人有完整的權利參與WHA，排除台灣的參與，完全違背醫衛普世人權的原則。」

蔡英文指出，健康不該有國界，積極貢獻國際醫療公衛的台灣，也絕不能被排除在WHA外，包括美國、日本、歐洲各國的行政或立法部門，以及世界醫師會（WMA）等國際醫衛專業組織在內，越來越多國際夥伴，公開聲援台灣。

總統重申，WHA本來就是要服務全世界人的健康，而不是去維持一個國家的特定政治立場，「不論中國政府如何蠻橫打壓，都不會改變我們追求健康福祉的決心」，而北京當局的做法，正在失去世界的信任和尊敬，她相信全世界都清楚，誰才是站在維護健康、守護人權的那一方。

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