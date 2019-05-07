明可能會面劉結一 王金平訪中祭祖稱「中華兒女一家親」

2019-05-07 16:23

〔記者陳昀／台北報導〕有意參選明年總統的前立法院長、國民黨立委王金平正出訪中國，預計明天返台，今天到福建省漳州市龍海市角美鎮白礁村祭祖、拜訪宗親時，王金平發表談話表示，中華兒女既是同根生，也是一家親，盼百家百姓能搭起兩岸橋樑，開創兩岸正向發展、和平穩定的新格局；另今天行程未排，預計明天與國台辦主任劉結一會面。

王金平表示，王氏宗親數百年來，不分兩岸，血脈相連，都是中華兒女，中華兒女既是同根生，也是一家親，弘揚中華文化更是追求共同發展的基礎。

王金平說，他以祭祖尋根回原鄉的一小步，期盼從王家開始，陸續讓李家、陳家、林家等百家百姓，先後搭起兩岸各姓宗親的橋樑，開創兩岸正向發展、和平穩定的新格局。

王金平6日搭機前往廈門、預計明天返台，昨晚已與廈門市市委書記胡昌升、國台辦聯絡局長劉軍川、廈門市台辦主任王玲等人會面，出發前被問及是否與國台辦主任劉結一等中方人士會面，王回應「客隨主便」，但今天未排入行程，推估明天會面。

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