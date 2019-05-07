中市勞工局增設青年事務股 7月1日起運作

2019-05-07 14:24

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府市政會議今日通過勞工局組織規程修正條文，將在就業安全科下增設「青年事務股」，負責辦理青年就業及創業輔導等業務。台中市長盧秀燕表示，青年事務股今年7月1日開始運作，未來也會在經發局設立青年事務專責單位。

盧秀燕在市長選舉時承諾當選後將成立專責單位，協助青年就業與創業。市政會議今日通過「台中市政府勞工局組織規程」第3條修正草案條文，在就業安全科下增設青年事務股，將移請法制局發布後送中央核定。

盧秀燕表示，市府團隊十分重視青年業務，青年剛從學校畢業，在社會起步會比較弱勢，尋求就業、創業輔導與協助時，可能根本不清楚要到市府哪個部門，所以她上任後規劃於勞工局、經發局設立青年事務專責單位，青年如果有就業、創業、職訓或產業發展等問題需要幫忙，未來可分別至這兩個單位尋求資源與協助。其中，勞工局先就現有制度組織調整增設青年事務股，今年7月1日開始人事就能到位。

勞工局長吳威志指出，勞工局採漸進式調整青年事務及組織編制，今年度將先於就業安全科增設青年事務股，綜理青年相關事務，包括青年就業、創業輔導、職場體驗及青年工讀等四大業務，提供台中市青年就業服務及創業協助，並簡化各項申請流程。

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