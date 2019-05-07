立院修法中國納外患罪範圍 時力：未來盼推動洩密中國者加重處罰

2019-05-07 14:25

〔記者彭琬馨／台北報導〕為避免共諜案輕判事件再發生，立法院院會今三讀通過「刑法部分條文修正案」、「國家機密保護法修正案」，將中港澳與境外敵對勢力等人納入現行外患罪規範中。對此，時代力量表示，目前通過的版本雖已較現行版本更為周延，卻未特別針對洩密中國者，以及受到中國派遣者加重處罰，未來時代力量將持續提出加強國防安全的修法草案。

立法院院會三讀通過「刑法部分條文修正案」，新增中國、港、澳、境外敵對勢力適用外患罪章，未來洩密給中國，可處3年至10有期徒刑，若在戰時洩漏更可重判死刑，且若未經授權私與外國做約定，損害中華民國者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

時代力量立委黃國昌表示，若國家機密保護法、外患罪章是為了要保護國家安全，不論是國家、政府或團體，只要具有敵意、危害較高，就應該要有較高的罰責，既符合國家安全需要，也切合刑法對於處罰的理論。既然每年台灣投入大筆國防預算抵禦具有侵略犯意的中國，在強化對國家安全的保護上，也有必要加強處罰洩密者的威嚇力。

根據時代力量提出的修法版本，國家機密除交付對象非本國人加重處罰外，也特別將中國區分為境外敵對勢力，處罰比他國更重，不過經院會表決並未通過。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/