手機納民調 朱立倫：要反映真正民意

2019-05-07 13:47

〔記者林良昇／台北報導〕對於民調是否納入手機，前新北市長朱立倫今受訪時表示，辦法還沒出來，他還是那「四個堅持」，未來民調細節會專業跟各方討論，牽涉不只電話、手機，也有網路和各種方式，最重要是把真正民意反映出來，推出最強候選人。

國民黨總統初選將採全民調，目前手機民調未在規劃內，朱立倫今代班主持廣播節目後受訪表示，國民黨的初選辦法還沒有出來，細節是下週之後才會公佈相關辦法，他還是那「四個堅持」，沒有改變。

朱立倫認為，黨主席吳敦義與每位參選者見面都不會提到這些細節，包括登記程序、繳多少錢、辯論或是手機、電話民調等，都不會討論到，一定是在後續訂定詳細辦法和協商時才會討論。

朱立倫也說，民調的細節將來透過專業跟各方討論，牽涉到不只電話、手機，也有網路和各種方式，最重要是把真正民意反映出來，推出最強候選人。

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