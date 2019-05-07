手機民調 蔡英文選辦：是國際趨勢 不要抗拒時代改變

2019-05-07 13:16

〔記者蘇永耀、楊淳卉／台北報導〕針對黨內初選民調否納入手機等議題，蔡英文選辦發言人阮昭雄說，總統初選採民調對比是民主，納入手機是進步，也是國際趨勢。

對於蔡英文贊成手機民調、賴清德反對指容易作假，民進黨表示，民調若要納入手機，須由中執會修正民調執行辦法，而若有相關提案，尊重中執會的討論與決議。

阮昭雄説明相關態度。第一、初選民調的目的，是找出最貼近真實的民意。

他指出，近年因為通訊習慣的改變，目前全國多數國人擁有手機，卻有三成國人只有手機，沒有市內電話，以合格選民1800人估算，則約有540萬人成為市話民調無法接觸到的對象。家中有市話的人，也越來越少使用，而手機卻是隨身攜帶的。不能讓這些手機族成為民調邊緣人，這才是民主。為了確保初選民調能反映真實民意，手機必須納入考慮，

阮並説，第二、總統初選採民調對比是民主，納入手機是進步，也是國際趨勢。主要民主國家如美國就在2008年起，納入手機作為全國性大選的民調當中。民進黨也在2014年起，就全國性議題的民調，納入手機樣本，這是與時俱進的做法，不需要抗拒時代的改變。

阮昭雄認為，第三、手機樣本遠比市內電話樣本多，舞弊機率更低。

他指出，台灣手機有2800萬支，比起市話樣本400萬，更具有代表性，也更有防弊效果。民進黨在辦理民調工作上相當專業，透過問卷設計等方式也可有效識別受訪者相關基本資訊，何況納入手機進行民調也已行之有年，沒有這樣的疑慮。

阮強調，第四丶黨內民調辦法早就規定，總統初選民調採「對比式」，沒有變更規則的問題。

他說，依照民進黨「第一、二、三類公職候選人提名 民意調查辦法 」第七條的規定，總統、直轄市長等選舉僅採用「對手對比式」，至於對手人選的擇定，是要和郭台銘比，還是韓國瑜比，要不要納入柯文哲，這才是由候選人共識來擇定，這些都是黨內明確規範，無關所謂變更規則問題。而相較於「互比式」，「對手對比式」的問卷，可以有效排除其他政黨的蓄意操弄，減少民調正確性受到污染的問題。

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