賴清德批錯把文化認同當國家認同 韓國瑜：別把文化的根扭斷

2019-05-07 12:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕前行政院長賴清德批評高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘，都錯把「文化認同」當成「國家認同」；韓國瑜今表示，別把自己文化的根扭斷，這比喻非常不恰當。

韓國瑜指出，賴清德的解釋太狹隘、但不應該這麼狹隘，一個人呱呱落地到孕育成長，文化跟一生息息相關，根本就拋不開。

他說，事實上在他這個年紀成長過程，古文非常重要、四書五經都是非常重要，所謂文化的中國，文化怎麼表現？是整個生活所有集體表現，包括思想、所有事物看法、文化的背景等，若硬要套到政治意識形態，這不適當。

他認為，整個中華文化博大精深地方與精髓，是要讓我們下一代的孩子，能夠吸收，他常講四個字「上有古人」、就是跟上面古人做朋友，如果把文化切斷，台灣的所有下一代的思想，就有可能變成沒有根的浮萍，沒有文化底蘊的支撐，這個對下一代小朋友多可怕？

韓國瑜說，希望下一代台灣的孩子，能用中文行遍整個華人圈，能夠用英文走遍全世界，我們不能把自己文化的根扭斷，這個太可怕，而且一定用政治放大鏡去看文化，或者政治的萬花筒去看文化，這是不對的，他覺得賴清德說法，非常不恰當。

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