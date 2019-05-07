附加價值更高 朱立倫：「MIC」變「MIT」有什麼不好？

2019-05-07 12:23

〔記者林良昇／台北報導〕關於自經區相關議題，前新北市長朱立倫今表示，失敗者會看到問題和困難，成功者看到機會，如果讓原本在大陸生產的商品回到台灣生產，讓某些產品的附加價值更高，「MIC變成MIT有什麼不好？」

朱立倫今早主持廣播節目，對於自經區議題再度發表意見，他表示自經區朝野都在爭論「MIC會變成MIT」，但失敗者會看到問題跟困難，成功者看到機會跟未來要努力的方向，自由經濟是未來趨勢，如果不願意開放，可能是台灣未來成為失敗者的重要原因。

朱立倫表示，台灣應該要開放再開放，台灣本身要變成自經示範島，但全島要一致比較困難，才會許選在幾個區域當示範區先做，如果原本在大陸生產的商品回到台灣，經過台灣加值，附加價值要在35%以上，產地證明才會是台灣，如果不放心，立法可以更嚴格，讓某些產品的附加價值要更高，「MIC變成MIT有什麼不好？」

朱立倫也批評，如果用僵化的概念，台灣當然就沒有辦法開放，碰到中國逢中必反，是經濟遇到困境的重大原因，讓生產回到台灣只有對台灣更有利，不用擔憂美國報復台灣，台灣絕對是自由貿易的勝利者。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/