國民黨中市第4選區立委初選 市議員黃馨慧勝出

2019-05-07 12:18

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台中市第4選區（西屯、南屯區）立委初選民調結果今日揭曉，由現任台中市議員黃馨慧勝出。黃馨慧表示，初選贏了，要扛起責任，一定會在大選全力以赴。

國民黨台中市第4選區立委初選參選人為黃馨慧及楊大鋐，5、6日進行電話民調，今日公布民調結果，黃馨慧以平均支持度70.708％勝出。

黃馨慧表示，民進黨在2016年完全執政，有機會真正為民服務，但看到台大校長遴聘案「卡管」，讓她深深感覺到現在的政府沒有邏輯、無視制度，所以才站出來參加立委初選。

黃馨慧說，自己身兼母親、民意代表雙重角色，更能體會大家想給家人一個溫暖的家、豐足的生活與有希望的未來，現在初選贏了，責任扛了，她將全力以赴，不負選民託付。

楊大鋐則在第一時間致電黃馨慧，恭喜她順利贏得初選。楊大鋐表示，坦然接受民調結果，感謝願意給他機會的民眾，未來也會全力支持黃馨慧，為2020年國民黨重返執政共同努力。

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