賴清德8日將訪日 賴營：沒請謝長廷協助

2019-05-07 11:56

〔記者楊淳卉／台北報導〕前行政院長賴清德8日至12日將出訪日本，賴清德辦公室目前僅公布12日的媒體茶敘與在日同鄉會演講，並強調這次東京行程都已自行完成安排，並沒有動用到外交體系，也沒有請駐日代表謝長廷協助。

賴清德8日晚間將搭機赴日本，預計12日晚間返抵高雄。根據賴清德辦公室今天公布的訪日行程簡表，9日、10日、11日只註明在東京都的「公開行程」，沒有詳細內容。

至於12日當天，賴清德預計在東京都分別與台灣媒體、日本媒體茶敘；並出席東京都池袋在日同鄉會舉辦的演講，談「台灣與日本共同面臨的挑戰與機會」。

賴清德受訪時表示，他這次是應僑胞邀請赴日演講，同時拜訪過去的日本朋友，他擔任立委、台南市長、行政院長任內認識許多日本政界朋友，這次再聚聚。

對於是否致電駐日代表謝長廷，尋求協助處理訪日行程，賴清德說，謝長廷由國家派駐在日本，他要到日本訪問，本來就應該讓謝長廷知道，這是禮貌，也是必要，雙方是聊私人的事情。

賴清德發言人林聖哲稍早透過新聞稿表示，賴清德目前無任何公職身分，這次東京行程都已自行完成安排，並沒有動用到外交體系。賴清德基於禮貌，聯繫並告知謝長廷訪日行程，並沒有請謝長廷協助。

林聖哲表示，感謝日本僑胞熱情邀約，賴清德將對台灣僑界發表「台灣與日本共同面對的挑戰和機會」，這場演講採報名入場方式，日方傳回消息，已經迅速額滿，再增加的名額也已額滿。

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