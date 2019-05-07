國家機密保護法三讀 學者：完善制度的開端

2019-05-07 11:40

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院院會今日三讀通過「國家機密保護法修正案」，如涉及向中國、外國、境外敵對勢力洩密者，最高可處有期徒刑15年以下之重刑。台灣智庫諮詢委員董立文今日受訪認為，此次修法「只是最初步、最起碼的修正」，但包括政府高層所參與決策過程，相關參考文件、開會紀錄如涉及國家利益，是否該核定為機密？另，要如何定義間諜和間諜行為，都待其他法規補強。

董立文今日上午受訪表示，「國家機密保護法修正案」三讀通過，只是最起碼的修法，畢竟和世界各國案例相比，他國洩漏機密者所面臨刑責，皆不如我國這麼輕，但我國如發生洩密事件，傷害國家利益非常嚴重，因此包括加重刑責、管制延長等，都有其必要性。

但董立文也指出，我國「國家機密保護法」等相關保密法規，仍有缺失與漏洞，就現行法規而論，「核定為機密的才是機密」，但事實上，包括政府高層的政策運作中，其接觸的決策過程也可能是機密，但參考文件、開會紀錄等，都未能如此核定，這也許並非「國家機密保護法」能處理範疇，另外對於間諜、間諜行為的定義，也須透過其他修法落實。

董立文進一步舉例，總統府四周安裝的監視器，可以記錄出入總統府的人士，或者在軍港外的民宅架設攝影機紀錄軍艦出入，是否算涉及機密？可見維護國家安全、機密、情報的工作，還有很多事要做。

國防安全研究院國防資源與產業研究所長蘇紫雲認為，「國家機密保護法修正案」三讀通過後，終於踏出台灣民主自衛第一步，他認為，我國民主防衛法律體系原有三個待加強之處，除國家機密保護，另有假訊息、仇恨言論的界線、敏感科技與營業秘密保護等待補強，現今踏出第一步，他認為是很好的開始。

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