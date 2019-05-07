爆料假韓粉挨嗆 羅智強：消息來源是網友可信度高

2019-05-07 11:08

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員羅智強日前爆料，「1450 暗黑兵團的作業模式」偽裝韓粉捧殺高雄市長韓國瑜，惹得廣播節目主持人黃光芹嗆「你敢不敢拿市議員職務來對賭！」羅智強受訪指，他的臉書平台大，接獲爆料很多，會審慎看內容，因此也僅爆料2、3件；「1450 暗黑兵團」是網友跟他爆料，他判斷內容合理，可信度高。

對於黃光芹嗆「你敢不敢拿市議員職務來對賭！」羅智強說，與黃光芹認識這麼麼久了，黃應該知道他這個人講話有本，有接獲網友爆料，他就是如實講，大家信不信都可以檢驗他；如果有人認為違反法令，可以檢舉告他，他有所本。

記者疑問如何判斷「1450 暗黑兵團」真實性？第1個月先執行「打死賴清德」，第2個月再偽裝成「韓粉」捧韓國瑜、挑撥藍營知名人士與韓鬧翻？

羅智強表示，這篇可信度高，是因為大家之前都注意到賴清德被綠營網軍攻擊很慘，而「只是堵藍」臉書粉絲團日前則打出停戰牌，全力針對韓國逾、郭台銘，其爆料和目前發展很像；他也曾就此事詢問其他網路圈朋友，該爆料所指的兵團預算規模少5家公司每月收110萬元執行專案，聽起來也在合理範圍。

羅智強說，他經營臉書很久，了解網路風向，接獲爆料多，可信度不高，不會出手，近期也僅爆料2、3件，日前就爆料屏東縣政府前發言人黃建嘉要求公務員配合選舉。

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