中國再次阻撓台灣參與WHA AIT：排除台灣將產生危險漏洞

2019-05-07 10:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣今年因中國「維護一中」再次無法參與世衛大會（WHA）。美國在台協會（AIT）今天表示，將台灣排除於全球衛生、安全與執法網路之外，將產生危險漏洞（dangerous loopholes），被惡意的國際和跨國行為者不當利用。美國將持續支持台灣擴大其重要的全球貢獻，抵制限制台灣適當參與世界舞台的作為。

WHA將於5月20日舉行，6日是網路報名截止日，世衛組織（WHO）在中國壓力下未發出邀請，台灣連續三年未受邀。中國外交部發言人耿爽昨更宣布，為了維護「一中原則」，中國決定「不同意台灣地區參與今年的WHA」。中國外交部與國台辦還進一步謊稱中國可對台灣參與全球衛生事務做出妥善安排，「根本不存在防疫缺口」。

外交部昨強烈譴責中國蠻橫，並強調「台灣具有完整國格、一天都不歸中國管轄」，且正是在中國阻撓下近年技術會議被拒率高達七成，痛批中國霸凌說謊。外交部也呼籲國際社會「正視中國政府邪惡本質」，支持善良的台灣人民在國際組織的應有權利。

AIT今天則對此表示，美國支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，也支持台灣有意義參與以主權國家為會員資格的國際組織。這包括國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（Interpol）、世界衛生組織（WHO），以及台灣參與的超過60個國際組織。

AIT說，台灣在打擊恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）、人道援助委內瑞拉、打擊伊波拉病毒蔓延與其他重要的全球議題作出重要貢獻，台灣在救災、醫療技術、執法與提高婦女經濟賦權等領域也展現非凡能力。

AIT並指出，將台灣排除於全球衛生、安全與執法網路之外，將產生危險漏洞（dangerous loopholes），被惡意的國際和跨國行為者不當利用。

AIT也表示，美方讚賞台灣參與超過60個國際組織中的實質貢獻，其中包括國際奧林匹克委員會（IOC）等國際組織。美國將繼續支持台灣擴大其顯著的全球貢獻，以及台灣對抗限制其適當參與世界舞台的行為。

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