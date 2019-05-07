網路嗆聲引來唐鳳現身回應 網友改口讚：很佩服

2019-05-07 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕行政院政務委員唐鳳早先曾接受網路媒體採訪，談及對於開放政府及公務員的想法，「台灣公務革新力量聯盟」昨在臉書分享該篇報導，卻有網友在底下留言嗆「一個沒有幹過基層的人想改造，是則笑話！」沒想到這則留言意外釣出唐鳳本人大方的回應，有趣的是，該名網友之後再度留言，內容卻變成大讚「很佩服這個想改變公部門的『壯志』！」

網路媒體《報導者》於2017年曾採訪政務委員唐鳳對於開放政府及公務員的想法，該篇報導昨日被分享在「台灣公務革新力量聯盟」，引發討論，但一名盛姓網友卻在底下留言嗆說「一個沒有幹過基層的人想改造，就跟只憑關係幹高官來領導一樣，是則笑話！」不過這留言意外釣出唐鳳，留言大方回應網友說「敬表同意。（我一直在做基層工作，所以也有「政委自帶廠商」、「政委自帶小編」、「政委自帶顧問」這種說法。）」其他網友見狀紛紛大讚唐鳳。

有趣地是，該名盛姓網友在不到一個小時後，就再度留言回應稱「很佩服這個想改變公部門的「壯志」！公務員有多少沒辦法專才專業、適才適所的基層人員，又有多少想大幹一場，卻被只想當官逢迎拍馬的高層擋下者？」這名網友自稱是第一批捷運工程人員，如今卻被迫流落外行的海洋機關，他質疑「交通部裡一堆博士、碩士，用著其作論文的思維來「督導」！於是六都捷運各玩各的，前瞻軌道建設老是搔不到癢處！」並強調「公部門長久的沉痾，如果不大刀闊斧改革，進步永遠只能是個夢想！」

也有其他網友針對報導內容留言說「『互相推誰才是主管部會』這件事本身就會讓人加班。」、「隨手抽一件來感受一下跨部會協作：電視頻道即時播送災害警報訊息的協作會議。內政部、經濟部、科技部、NCC…這麼多機關怎麼來開一個不會推來推去的會議？」、「最要改掉的是整個機關的風氣！推事跟勞逸不均」、「問題大家都知道耶！？但有決策能力的不動起來…」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/