賴清德提三理由 反對總統初選納手機民調

2019-05-07 10:49

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會5月22日將開會，敲定總統初選日程及相關政見會、民調辦法。對於外界出現將「手機民調」納入總統初選民調呼聲，賴清德今接受廣播訪問時提出三點理由，反對總統初選納入手機民調。他指出，遊戲規則已經確定，家戶民調是民進黨本來的制度，不宜改變；現在也沒辦法科學驗證手機民調可正確反映民意；手機民調沒有母群體，容易作假。

被問到是否擔憂22日中執會改變現有民調方式？賴清德表示，民進黨沒有團結不會贏，但經過民主程序，才是真團結。唯有團結才會發揮力量，贏得大選。他也向黨內喊話，民進黨中常委、中執委都是台灣民主運動有很多貢獻的前輩，面對關鍵時刻唯有守護民主的招牌。若自己把民主招牌拆下來，不要說明年大選會遇到困難，未來可能也得不到人民支持。

賴清德再喊話，民進黨初選辦法已經公布，現在期程延長，若遊戲規則再變，最後不管誰贏，社會都會有很多質疑。民進黨是民主的政黨，黨內同志應該守護民主這塊招牌，不要自己把招牌給拆了。

賴清德指出，2012年總統初選、2020立委初選都是用家戶民調，很多年輕人只用手機是事實，但現在用「加權」就可以解決這個問題，不會有年輕人被忽略的問題。

對於初選日程，賴清德重申，雖然目前五人小組還沒問過他的意見，但他再次公開宣告，他接受黨中央所研擬的日程草案，也就是5月底完成民調、6月5日公告。希望五人小組能儘速請教蔡總統的意見。

此外，對於各媒體近日爭相公布民調，並有部分顯示總統蔡英文領先賴清德，賴清德表示，「有資源的人比較有能力去製作一些民調」，但他所掌握的調查中，「我一直是民進黨黨內最有競爭力，最有勝選的候選人，這趨勢一直沒有改變過」，他有信心打敗國民黨可能對手韓國瑜及郭台銘，他也有能力拚經濟。

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