兩棲船塢運輸艦正式動工 海軍司令黃曙光與台船鄭文隆共同主持

2019-05-07 10:21

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為國軍下一代重要兩棲艦艇的兩棲船塢運輸艦原型艦，在昨日正式開工，海軍司令黃曙光上將及台船董事長鄭文隆昨攜手出席開工典禮，黃曙光表示，該型艦為新一代兩棲作戰艦艇，用以汰換現役老舊兩棲船艦，將可有效遂行兩棲作戰，滿足未來防衛作戰任務。

國防部在2016年敲定推動「鴻運計畫」，計劃先打造一艘新型兩棲船塢運輸艦，取代服役已久的現役艦艇「旭海號」，根據軍方規劃，新型兩棲船塢運輸艦的排水量約一萬噸以上，除可搭載大量人員、兩棲突擊載具外，亦配備艦射型「天劍二型」飛彈、76公厘艦砲等作為自衛武器。

不過，「鴻運計畫」招標過程卻不甚順利，由於「鴻運計畫」初始造艦預算約為37億0204萬餘元，造船業認為偏低，因此經歷四度招標失利後，軍方調高經費為46億餘元，在去年3月第六次招標時，才由台船得標。而「鴻運計畫」首艦建造期程如未延誤，預計在2021年服役。

鄭文隆表示，台船在過去40年中，共承造116艘海軍各式艦艇，希望員工能承襲以往的合作經驗及高品質造艦能力，如質如期完成本次造艦任務。

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