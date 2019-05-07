竹北最高票縣議員 決爭取參選竹縣立委第二選區

2019-05-07 09:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣連續兩屆議員選舉都以破萬票拿下竹北選區最高票的邱靖雅，決定積極爭取支持參選立委第二選區，希望小黨進入國會，能成為國家改革的關鍵力量，也讓二選區更加競爭。

國會政黨聯盟邱靖雅表示，六都成立以來，六都與非六都的發展差距越來越大，但除了統籌分配款不合理，專案補助卻也常是按人口比例分配；此外，許多攸關民生的重要法令，未能跟上時代腳步修訂，法令遠遠落後現實，引發諸多民怨和不公平的社會現象。

邱靖雅說，她歷經1屆市代、2屆議員，做足功課、理性問政，因此深知鄉親的需求；新竹縣人口成長快速、經濟蓬勃發展，這次好不容易掙得兩席立委席次，她爭取參選，也自信有能量為竹縣鄉親積極爭取福祉，幫助國家朝向安全、富裕的道路，更進一步要求政府要自己有賺錢的能力而不是靠稅收，成為真正服務人民的政府。

她還說，在藍綠大黨之外，小黨進入國會，能成為國家改革的關鍵力量，懇請鄉親多多支持，為人民發聲。

邱靖雅為清大語言所碩士，曾任國中教師、桃園縣政府副縣長秘書、竹北市第7屆市代，連續兩屆議員選舉都拿下竹北選區最高票，2016年代表民國黨投入新竹縣立委選舉，拿下6萬多票僅次於對手林為洲、鄭永金，得票率24.96%。

第10屆立委選舉新竹縣第二選區，目前國民黨參加黨內初選的人選有縣議員林思銘、前縣長邱鏡淳之子邱一峰、前竹東鎮長徐兆璋、竹北市民代表朱健銘、竹東鎮榮華里長林子丞等5人。民進黨人選則尚不明確。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/