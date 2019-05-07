澳學者：中國重金收買太平洋島國 構成嚴重戰略威脅

2019-05-07 07:15

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國近年在太平洋諸島投資鉅額，力求擴增影響力，同時鎖定台灣友邦「挖牆腳」。澳洲著名學者漢密爾頓（Clive Hamilton）近日受訪直言，台灣傳統上在太平洋諸島擁有強大存在感，但正被來勢洶洶的中國力量排擠；中國在太平洋地區「收買政治盟友」，侵蝕他國主權的同時，也對澳洲和美國構成嚴重的戰略威脅。

根據澳洲智庫羅伊研究院公開統計，中國自2011年至2018年，在太平洋諸島投資捐款及優惠貸款近13億美元。雖然首位仍是澳洲的66億美元，但中國已超過紐西蘭，在該區域成為第二大捐助國，如果加上承諾的援助數額，中國則佔所有援助金額近三分之一；台灣捐助額則為2.2億美元。

台灣在太平洋共有6個友邦，包含索羅門群島、吉里巴斯、帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯、諾魯。其中，索羅門群島是我國在太平洋面積最大、人口最多的邦交國，去年就曾因內閣官員赴中國招商，傳出邦交警訊。今年四月大選前後，也多有智庫與外媒提出警示，使台索邦交議題再次成為焦點。

漢密爾頓近日透過電郵回覆本報時說，台灣傳統上在太平洋諸島擁有強大影響力，但現在正被來勢洶洶且祭出大量金錢的中國力量排擠、驅趕。漢密爾頓直言，中國在太平洋地區「收買政治盟友」，尤其是試圖引誘索羅門群島，而澳洲的國防與安全專家都相當擔憂中國在太平洋地區日益增強的影響力，「這對澳洲與美國構成嚴重的戰略威脅」。

除了戰略面的擔憂，漢密爾頓指出，太平洋諸島雖然歡迎各項投資，但同時亦有許多人感受到國家主權逐漸被侵蝕，且政治領袖「被收買（being bought off）」，因此太平洋諸島公民之間，對中國與中國人的怨氣也與日俱增。

漢密爾頓建議，台灣需要與亞太地區的民主國家建立更緊密的盟友關係，並在共產中國可能隨時成為霸凌者的同時，積極向太平洋諸島展示台灣是個「尊重他人的友人」。

漢密爾頓於2018年出版《無聲入侵：中國因素在澳洲》一書，揭露中國如何細密地滲透澳洲的政黨、大學和民間團體等，進而提升中國在澳洲的戰略利益。該書使澳洲社會及至西方世界，了解中國如何利用民主的開放性，滲透一個多元文化、開放包容的政體，從而對中國「銳實力」有所警惕。

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