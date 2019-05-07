蔡英文深夜突用Line傳「悄悄話」 4個疑問一次解答

2019-05-07 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今（6）日晚間11點半透過LINE向40萬個「好友」說「悄悄話」。蔡英文表示，4日時她在LINE上詢問好友們，有沒有什麼話要對她說，結果收到9500則回覆。今晚蔡英文例用短片，對較多人關心的議題，包括社會住宅、主權、假消息以及自經區做出回應。

對「社會住宅太少」的提問，蔡英文表示，目前已加快速度興建的社會住宅有2萬多戶，也希望到明年底能有4萬多戶社會住宅，可以提供給年輕的朋友。另外，蔡英文也提到，目前有8萬戶是包租代管，8年之內要做20萬戶。

有人表達「對主權的擔心」。為此蔡英文表示，「我跟各位保證，只要蔡英文做總統，你們不用擔心我們的主權。」蔡英文表示會盡政府最大的力量，「我們一起來保衛台灣的主權」

關於「假消息的問題」。蔡英文表示，政府已經多管齊下，行政院正全面的修法，讓這些傳遞不實消息的人受到法律的處罰。另外，蔡英文也提到國安單位會對這些不當的消息來源進行調查。蔡英文表示，假消息讓我們的社會很不安，我們也全方位的來處理。

對於最近火熱的「自經區」議題，蔡英文表示，政府的態度很明顯也很清楚，「就是我們對自經區抱持著一個反對的態度。我們也不能因為自經區的出現，讓台灣貨跟中國貨分辨不清楚。以致於台灣貨在世界上，受到適用在中國貨上面的一些抵制。」

影片最後，蔡英文表示，時間已經晚了「各位晚安」。

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