2020選立委？他考慮揪 「中壢周杰倫」打「魯蛋」

2019-05-07 00:08

〔記者李容萍／桃園報導〕綠黨桃園市議員王浩宇是否參選2020立委？他6日晚上在臉書撰文，「做為綠黨黨員，無論是區域立委、不分區立委，只要能擴大綠黨的社會基礎，替綠黨爭取到更多的『政黨票』，能夠讓綠黨到國會推動更多進步的法案」，他不會排斥任何的可能，其中，也包含參選中壢選區的區域立委，國民黨已決定提名前中壢市長、現任市議員魯明哲（綽號「魯蛋」），他不排除與參選立委的民進黨現任市議員、「中壢周杰倫」彭俊豪合作。

王浩宇近來屢在臉書發文評論高雄市長韓國瑜，引來韓粉抨擊，卻也因此聲勢高漲。

王浩宇說，這段對抗韓流的過程中，充分感受到民粹政治、造神運動的可怕，台灣人差點就把國家帶向滅亡。面對中國對台灣的威脅，他也充滿使命感，希望能在國會捍衛台灣主權，阻止國民黨簽訂和平協議、設立自經區，讓台灣成為中國的一部分。

王浩宇還說，過去四年，在中壢當議員的過程中，對於中壢地區的路平，特別是工業區、省道的道路品質也感到力不從心，更無法認同現任國民黨立委陳學聖這幾年打混摸魚的態度，陳幾乎沒有辦法協助市長鄭文燦爭取預算，甚至沒有長住在中壢。而國民黨長期把中壢當成禁臠。

王浩宇強調，他堅持 在國民黨還沒有消失之前，支持台灣的陣營沒有分裂的本錢，民進黨不該被當成沙包打，綠黨不應該為了政黨的利益讓國民黨有勝選的可能，也因此不會排斥與民進黨合作的可能；在中壢的這場選戰，需要整合出最強的人選，共同捍衛台灣主權與得來不易的民主自由，他「會跟彭俊豪一起加油，共同捍衛台灣」。

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