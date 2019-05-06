川普嗆加徵中國關稅 她提醒：台灣若幫「洗產地」恐遭制裁

2019-05-06 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市副市長葉匡時昨天又在臉書上發表近期熱議的「自經區」相關話題；今天美國總統川普無預警宣布對價值逾2000億美元（約台幣6.2兆元）的中國產品加徵懲罰性關稅，對此，台北市議員林穎孟提醒，一旦美國認定台灣協助中國規避懲罰性關稅，台灣產品可能會遭到各種報復、制裁，將得不償失！

葉匡時昨表示，「台灣大可從中國大陸或東南亞進口茶葉、鳳梨等農產品，在自貿區生產成行銷全世界的台灣茶、鳳梨酥或其他食品，我們何樂不為？」。

對此，林穎孟指出，這其實就是貿易上所謂「洗產地」的行為，各國政府海關也最厭惡這種行為。林穎孟表示，台灣在2010年就曾經被美國參議員舒默指控協助中國「洗蜜」（honey-laundering），讓美國損失100~200萬美元的關稅，要求政府嚴懲。

林穎孟認為，錢人人都想賺，但不要為了少數人的蠅頭小利，賠上了「台灣製造」、「ＭＩＴ」的美譽，若是美國政府認定台灣協助中國規避懲罰性關稅，屆時，台灣產品可能會遭到各種報復、制裁，得不償失！

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