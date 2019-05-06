中國解放軍演習 這艘兩岸的客貨輪航線剛好在演習區…

2019-05-06 20:09

〔記者俞肇福／基隆報導〕美國海軍4月28日派出驅逐艦勞倫斯號（William P. Lawrence）和史塔森號（Stethem）從南往北方向通過台灣海峽，引起國際關注。中國人民解放軍發布通報，5月5日至5月10日在海上舉行「實際使用武器訓練」；根據資料顯示，每週定期航行廈門到基隆、廈門到高雄的「中遠之星」客貨滾裝輪，剛好會經過中國解放軍武器訓練的航線，不過，「中遠之星 」航班並未因演習取消。

5月4日，中國浙江省玉環市官網發布消息，解放軍定於5月5日至5月10日在海上舉行「實際使用武器訓練」。演習地點位於浙江玉環港的三門至南麂列島以東海域，而玉環與台灣的基隆港距離僅100多海里，且目前有「中遠之星」客貨滾裝輪定期航行。

「中遠之星 」客貨滾裝輪，是目前兩岸最大、最豪華的定期客貨滾裝輪，根據「中遠之星」官網顯示，船東廈門閩台輪渡有限公司於2010年1月12日掛牌成立，由中遠海運集團廈門遠洋運輸公司、廈門國貿控股有限公司、廈門港務集團和平旅遊客運有限公司合資組建，三家分別出資51%、25%、24%，主要經營台灣海峽兩岸間海上直航客貨滾裝運輸。

「中遠之星」客貨滾裝輪輪長186米，寬25‧5米，總噸達26847噸，可裝載150輛汽車，旅客683人及256個標準貨櫃〈85個冷箱位〉。

「中遠之星 」客貨滾裝輪航行時速約22‧85海浬，目前定期由廈門航往基隆、基隆開往浙江大麥嶼、廈門開往高雄再到台中開回廈門；「中遠之星」客貨滾裝輪從2010年通航以來，廈門到基隆這條航線，最受大台北地區的旅客青睞，因為旅客夜間在基隆港搭船，睡一覺起來就到中國廈門，展開在廈門旅遊。

「中遠之星 」除了有免稅商場、多功能會議室、醫務室以及可供 250人同時用餐的中餐廳等標準設施外，還有咖啡廳、酒吧、棋牌室、KTV等……。

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