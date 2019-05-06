川普嗆加中國關稅 時力批自經區：將使台灣淪炮灰

針對川普宣布對2000億美元中國產品關稅從10%提高到25%，時代力量在臉書表示，「國民黨醒醒吧，自經區將使台灣淪為美中貿易戰的炮灰！」（圖擷取自「時代力量 New Power Party」臉書）

2019-05-06 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今（6）突然宣布對價值逾2000億美元的中國產品加徵懲罰性關稅，自10日起將關稅提升至25%，今日各國股市都受震盪，中國股市更是重挫。對此，時代力量呼籲，「國民黨醒醒吧，自經區將使台灣淪為美中貿易戰的炮灰！」

時代力量在臉書表示，自從國民黨再度把2014年就被否決的自經區再度端上桌後，大家就不斷提醒著MIT品牌被中國產品借殼上市的風險，近日高雄市副市長葉匡時不僅證實了這個擔憂，甚至進一步表示「讓中國茶變成台灣茶來行銷世界，何樂不為？」完全說明了國民黨對自經區的風險一無所知！

時代力量說，他們必須再次提醒，讓中國產品輕易掛上MIT去外銷，不只是台灣製造的品牌聲譽會受到傷害，更會拖累其他本土產品被課重稅，成為美中貿易戰的炮灰！隨著美中貿易戰開打，美國對中國產品的課稅逐漸加重，而且不僅是從中國出口的產品，對於借道出口的中國產品也不放過。「然後國民黨還要跟我們說，中國商品來掛MIT，何樂不為？」

時代力量指出，川普將加徵中國商品關稅，代表台灣在美中貿易戰的架構下，理應跟中國保持距離，避免被牽累課稅。結果自經區卻要把MIT跟中國製造綁得更緊，更不容易辨別，後果不就是讓台灣產品也被多課25%的税嗎？到底有什麼好「何樂不為」的？

時代力量強調，自經區就是在美中貿易的戰場中，讓台灣被中國綁死，讓MIT品牌被拖累還被課重稅的糟糕政策。

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