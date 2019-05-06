南市民進黨部恢復上班建言黨中央 選將應簽跑票除名辭職聲明

2019-05-06 17:10

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市黨部自今天起恢復正常營運，民進黨台南市黨部主委黃先柱表示，市黨部將向中央黨部建言，未來應要求參選人簽署「若跑票就予以除名並且主動辭去議員職務」的聲明書，以加強道德約束，讓跑票者無法合理化跑票行為。

黃先柱表示，我們要在被破壞的制度之上，建立更高規格的民主制度，重拾支持者信任，喚回對民進黨失望的黨員同志們。

市黨部執行長蔡麗青表示，4月25日中評會未依黨章將跑票議員予以除名處分，引起地方群情激憤，市黨部為維護同仁安全宣布暫時關門，並同時積極與支持者進行座談溝通，做出承諾及保證，使抗議情緒降溫。市黨部也於今天5月6日正式恢復營運。

蔡麗青表示，中評會違反黨紀處理，引起群眾的不滿以及退黨潮，為安撫支持者情緒，經與支持者展開座談並溝通，安撫支持者的不滿，並且向支持者做出承諾，將力薦中央黨部以更高規格的要求來規範民進黨的公職人員以及參選人，確保不會再發生違反黨紀的跑票事件。

黃先柱説，很感謝黨員同志這段期間的體諒，願意再給民進黨一個機會，「台南市黨部不會忘記我們的承諾」，除了台南市黨部將帶頭向中央黨部建言外，也會呼籲各縣市黨部一同努力，推動民主進步黨向更高的民主里程碑前進。

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