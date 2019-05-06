公投電子連署系統 中選會：資安有疑慮尚待改進

2019-05-06 15:47

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中選會將啟動全國性公投電子連署作業，但目前相關系統尚未完備。中選會代理主委陳朝建今日在立法院內政委員會透露，電子連署系統資安須安全無虞，但經過初步測試、第一次複測後，資安方面仍有疑慮、待改進之處，因此會持續調整與改進。

公投電子連署系統原訂上線期程為今年3月，卻因故再度延至今年6月，為此，民進黨立委呂孫綾今日在立法院內政委員會質詢時問，對台灣而言，系統建置應該不會很難，但陳朝建與前任主委陳英鈐去年4月接受質詢至今，系統仍無法完成建置的原因為何？另今年6月1日仍否如期完成？

陳朝建表示，相關採購作業在去年底開始進行，而電子連署系統有二道工程，第一道為資安測試，第二道為查對辦法，完成預告手續後，提交委員會審核。但能否在今年6月如期上線，須看資安測試結果，經過初測、第一次複測後，資安仍有疑慮和待改進之處。他強調，資安即國安，且要跟戶政系統連結，上線的前提就是要克服資安問題。

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