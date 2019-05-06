新生兒見證新館啟用 AIT：這是嶄新的開始！

2019-05-06 15:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）內湖新館今天啟用，全面恢復辦公。AIT今天上午也為兩位可愛的新生兒發出新館首張海外領事出生證明，並說到這是嶄新的開始，「謝謝你們為我們創造新的回憶！」

AIT今天上午在館內舉行升旗活動與入厝儀式，美國國旗冉冉升起，新館也正式開始為民眾提供服務。

AIT下午在官網上公布新館正式啟用，全面恢復辦公；AIT各機構舊址包括信義路台北辦事處及領事組、國貿大樓的商務組及美國中心，以及仁愛路上的農業貿易辦事處皆已休館，內湖新館則自即日起作為AIT的新辦公室，將持續增進和深化美台合作的各項活動。

AIT內湖新館整合過去四散的辦公單位，位於台北市內湖區金湖路100號，建物歷時9年、耗資約2.55億美元（約新台幣76億元）打造；AIT今天也再次表示，希望這棟宏偉的現代化建築能強化AIT業務，並作為對美台夥伴關係承諾的具體象徵。

AIT下午也在社群軟體上向台灣民眾宣布「AIT內湖新館正式啟用！」同時提到，全面恢復辦公業務中包括簽證服務和美國公民服務，而AIT今天上午已為兩位可愛的新生兒發出新館首張海外領事出生證明，「這是嶄新的開始，謝謝你們為我們創造新的回憶！」

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