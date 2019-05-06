國人申請中國居住證 陸委會估約10餘萬人

2019-05-06 14:43

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國發行「港澳台居民居住證」，對於確切發行予我國國人的數量，陸委會主委陳明通今在立法院內政委員會透露，目前粗估約有「10來萬」人左右。但中國已不再公佈具體數據，我方也無法到中國調查，因此只是「粗估」。

立法院內政委員會今處理行政院與相關部會預算解凍案，並邀請相關官員列席備詢。國民黨立委林麗蟬質詢時問，對於國人領取中國居住證部分，很多台商、台生為了搭車、購票方便而申辦，陸委會目前掌握人數與相關規劃為何？

陳明通答詢表示，針對居住證一事，陸委會態度為，國人到中國求學、就業、生活方便，因此會領取居住證，陸委會對此寬容看待，但要領取者向我國登記，且如欲任職公職，需要過一定的年限才行。

林麗蟬追問，目前領取居住證者，對於任公職的限制為何？陳明通說，考試權為憲法保障，但如要任公職，在此之前須「放棄一段時間」，就如同中國人歸化我國國民，須依循「兩岸條例」規範。至於限制期限，陳明通說，由於各界意見不一，有主張5年、10年者，仍在溝通協調。

至於國人確切領取居住證數量，陳明通表示，一開始中國方有公布，我方初步掌握約「10來萬」人左右，但中國已不再公布相關數據，我方也無法到中國調查，因此只是「粗估」值。

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