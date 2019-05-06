斥陳明通當打手 郭台銘臉書反擊

2019-05-06 14:53

〔記者陳柔蓁／台北報導〕陸委會主委陳明通今日被問及，傳郭台銘說「台灣是中華人民共和國一部分」說法，他請郭不要在國際社會傳達錯誤訊息。郭台銘以臉書回應，「中國」依照我國憲法的規定就是中華民國！請陳明通不要在台灣社會配合假新聞傳播錯誤訊息。

郭台銘以臉書回應：針對今天陸委會主委陳明通扭曲我的發言，我要敬告蔡總統，不要找這種不適任的陸委會主委來當打手，都當到中華民國行政院的大陸委員會主任委員了，還故意內行人說外行話，真的讓人很搖頭。

當時我接受採訪時，說的是宗教信仰文化的影響地區概念，卻被特定媒體斷章取義，直接扣一個抹紅帽子給我，說我的主張就是「台灣是中華人民共和國的一部份」。我在此鄭重澄清，我指的「中國」依照我國憲法的規定就是中華民國！而台灣當然是中華民國的一部分，中華民國從來就不是中華人民共和國的一部分，請陳明通不要在台灣社會配合假新聞傳播錯誤訊息。

最後，我也想請陳主委說一說，你當的這個「大陸委員會主任委員」，主管的「大陸」是哪1個國家的大陸地區，中華民國的還是中華人民共和國的，還是台灣國的？

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