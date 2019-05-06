中國挖角友邦壓力從未消失 吳釗燮：邦交今年沒問題

2019-05-06 13:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國挖角我友邦壓力從未消失，不過針對「斷交」因應，外交部長吳釗燮今天有信心地表示，根據外交部掌握，「今年應該沒有問題」。

立法院外交及國防委員會今天邀請吳釗燮列席，以「因應外交新局勢，國際聲援台灣參與國際組 織之挑戰」為題報告並備詢。

國民黨立委許毓仁今天質詢時提及，根據美國新發布的「2019年中國軍力報告」，中國對台灣的威脅日增，不僅是軍事威脅，中國對台灣的經濟威脅與封鎖都被美國視為重大問題，整體策略仍然以結合「勸服與恫嚇」的方式來阻止台灣朝向獨立的方向發展。

許毓仁接著詢問吳釗燮，今年是否會再產生斷交危機？吳釗燮有信心地回應說，「外交部的掌握，今年應該沒有問題」。

我國自2016年政黨輪替以來，已在中國打壓下失去5個邦交國。太平洋友邦索羅門群島近日則因新政府上台，與台邦交情形再度引發關注。吳釗燮今天在備詢時表示，邦交不會有問題，「目前很有信心」。

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