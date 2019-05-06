減少誤差 國民黨總統初選全民調樣本數擴大到3千

2019-05-06 13:17

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選擬採全民調的方式決定候選人，並不打算採手機民調，有別於一般民調抽樣採1068份樣本數，國民黨打算擴大樣本數，由5家民調公司各做至少3千份樣本數，減少誤差。

對於國民黨總統初選採全民調，國民黨文傳會代理主委程美華表示，一般民調是1068份，抽樣誤差是3%，國民黨希望更精準，採至少3千份以上，把樣本數擴大，誤差降低，初步規劃是由黨中央口袋裡的10家民調公司，由主、被動參選人選出5家做民調。

至於是採對比或互比式民調？程美華表示，民調細節還須由各主、被動參選人商議，細節還未確定。

程美華表示，預計在5月15日中常會通過總統提名特別辦法後，22日通過作業要點和時程後，會在6月中上旬提出中央提名協調小組名單，依照作業要點討論後續民調公司挑選、調查方式等。中央提名協調小組名單會包含主、被動參選人的代表在內。

程美華指出，黨主席吳敦義本次與各主、被動參選人會面，主要是徵詢大致意見，副主席兼秘書長曾永權也在會中提出提名特別辦法的3大方向，包含中央提名協調小組、參選人資格、全民調等部分。

是否已排除黨員投票？程美華則說，全民調是方向，但還是要看中常會上中常委的意見，目前還不確定，仍要看中常會決議。

依據目前規劃，國民黨總統初選將主動、被動人選納入全民調，5月15日中常會通過總統提名特別辦法、22日通過作業要點和時程，在7月上旬進行全民調、 7月28日全代會正式通過提名人選。

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