郭董選總統有無「利益衝突 」？ 陳明通：須受全民檢視

2019-05-06 12:24

〔記者涂鉅旻／台北報導〕鴻海集團董事長郭台銘將投入2020年總統大選國民黨初選，但民進黨立委李俊俋質疑，鴻海旗下富士康集團有成員參與中共黨支部、員工受民警協助辦理居住證是否向我國登記，以及富士康領取中國補貼與補助等，這些是否這個集團投入總統選舉，有利益衝突問題？陸委會主委陳明通答詢表示，這必須受到全民檢視。

立法院內政委員會今日上午處理預算解凍案，並邀行政院、陸委會、中選會等單位官員列席備詢，李俊俋質詢時指出，「有一位全台首富」要選總統，他有其權利，但相關法規是否有足夠規範，例如，富士康集團在陸委會定義，是台資還是中資企業？

陳明通第一時間回答，「基本上是中資，但背後老闆是中華民國國民」，但後來修正說法表示，「富士康還是台資企業」。

李俊俋接著表示，中共曾稱讚富士康是「黨建模範生」，現已有1000多個中共黨支部，整個集團加入共黨者約三萬餘人，這裡面有無台灣人？另如有台灣人加入，陸委會要如何處理？陳明通表示，根據「兩岸條例」規範，我國人民不能擔任中共黨政人員。至於處理方式，則是「非常困難的問題」，可能必須有相關單位協助。

李俊俋隨後點出，富士康協助員工辦理中國居住證，且還是中國民警單位到富士康內部協助辦理，根據我國做法，我國領取居住證者需要向我國登錄，這部分我國富士康員工有無報備？陳明通說，現在不一定要臨櫃辦理，也可透過網路申辦登記。李表示，這也是未來需要注意的問題。

李俊俋也指，富士康接受中國優惠、補貼，例如其在鄭州設廠時，獲得超過15億美元的補助，這有無違反「兩岸條例」？如這個集團要參加台灣總統選舉，有無利益衝突？陳明通說，中國為吸引其他投資，確實有很多優惠措施，而至於是否有利益衝突「必須受全民檢視」。

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