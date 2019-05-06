蔡英文：台灣缺席WHA 犧牲全球人民的健康

2019-05-06 12:06

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見比利時聯邦參議院議長波齊伉儷，說明比利時是台灣在歐盟的貿易夥伴，期盼比利時政府鼓勵歐盟跟台灣盡速開始展開投資談判，讓彼此的投資和優惠更有保障。總統並盼波齊參議長也能敦促比利時政府支持台灣參與世衛活動，台灣缺席「世界衛生大會」（WHA），不僅造成防疫漏洞，更犧牲全球人民的健康。

總統致詞表示，很高興跟波齊參議長伉儷見面。波齊參議長在擔任「世界神經外科學會聯盟」理事長時，曾多次訪問台灣，這次更在比利時國會大選前抽空來訪。對於波齊參議長和比利時國會長期支持臺灣，不僅通過許多對台灣友好的決議，更支持台灣和歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA），參與國際組織，肯定台灣在維持區域和平上的努力，總統也表達由衷謝忱。

總統指出，比利時長期以來也是台灣在歐盟的貿易夥伴，並且有許多實質的交流。現在我們致力發展綠能科技和生技醫藥，更是比利時重視和高度發展的產業，許多比利時的業者也已經共同投入我們產業開發。

總統提到，在去年9月，歐盟執委會公布「貿易政策文件期中檢討報告」中談到，歐盟準備跟台灣展開投資談判。我們希望，波齊參議長也能請比利時政府，鼓勵歐盟跟臺灣盡速開始談判，讓彼此的投資和優惠更有保障。

總統也表示，波齊參議長多年來致力於國際醫療交流，過去即使面對中國的強力阻撓，仍然協助台灣杜永光醫師獲選「世界神經外科學會聯盟」理事長，讓我們傑出的醫師能夠為國際醫療體系做出貢獻。

總統強調，健康是基本人權，但中國為了在政治上打壓台灣，讓台灣缺席「世界衛生大會」（WHA），不僅造成防疫漏洞，更犧牲全球人民的健康。今年歐洲議會也串聯了英、法、德的國會友台小組主席，聯名致函給「世界衛生組織」（WHO）幹事長譚德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesus） 博士，呼籲世衛邀請台灣出席WHA。希望波齊參議長也能敦促比利時政府支持台灣的參與。

總統指出，民主、自由不僅是普世價值，也是台灣和比利時共同的理念。相信在波齊參議長和國會的堅持下，雙邊關係一定能持續提升。

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