宿舍火災釀移工嚴重死傷 監院督促盤點危險因子

2019-05-06 12:08

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣外籍移工已逾70萬人，其中產業外籍移工有近45萬人，近年來連續發生工廠宿舍火災，造成多名移工罹難慘劇，突顯移工宿舍安全問題；經監察院調查糾正促請改善後，要求行政院、勞動部、內政部將檢討改善情形函復監察院，為確保外籍移工生命財產安全，監院後續當持續追蹤相關機關檢討改善情形。

監察委員王幼玲、王美玉調查指出，外籍勞工「住宿是否應與廠房分離」之檢討，相關主管機關仍在法規調和階段；調查期間，監委曾履勘多家廠住合一宿舍，部分環境不甚理想，但勞動部迄未盤點該類宿舍的數量及風險級別，雖訂有生活照顧服務計畫書的事項及基準，但外籍勞工住宿的建築及消防安全，卻由權責單位各行其是。

監委表示，勞動部3月預告修正「外國人生活照顧計畫書裁量基準草案」，增加雇主聲明建築安全、消防安全、廠住分離及工廠是否有危險因子等項目，以利地方政府針對高風險住宿地點實施檢查，或移請建管、消防單位依法核處。

然而，除了單靠雇主的聲明事項，仍須系統介接建管、消防及職安資料，掌握外籍勞工宿舍的公共、消防安全及危險因子等事項，內政部也須彙整各地工廠供勞工住宿建築物列管清冊，以利後續管理。監委強調，本案事關重大，請行政院持續督導勞政、消防及建管單位落實改善。

另外，本案調查時也發現，相關主管機關怠於嚴格執法，弱化雇主照顧勞工的法定責任，一再給予限期改善或稱未掌握，使課予雇主提供移工安全居住環境的法律要求流於形式，此點未見勞動部偕同內政部確實檢討，監院將持續追蹤。

監委呼籲，截至今年2月底，外籍移工在台總人數已逾70萬人，其中產業移工人數近45萬人，勞動部、內政部過去對於外籍移工住宿是否為違章建築、與作業工廠相鄰或同棟情形未能清楚掌握，致使火災後釀成嚴重傷亡之慘劇。

監委強調，行政院亟應儘速督同所屬積極落實改善，以避免憾事再度發生。監院為確保外籍移工生命財產安全，後續當持續追蹤相關機關檢討改善情形。

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