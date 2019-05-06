王金平飛廈門：祭祖不談政治

2019-05-06 11:51

〔記者姚介修/桃園機場報導〕不分區立委王金平早上搭機前往廈門祭祖，他在機場表示，兩岸能夠穩定友好交流及和平是台灣最需要的追求目標，他也強調，從現在起到祭祖結束回台灣都不談政治。

王金平搭乘廈門航空888號班機前往赴廈門，早上10點30分在機場行前發表談話，抵達廈門後，下午3點前往廈門延平郡王祠參拜。

當被記者問及是否會作為兩岸溝通橋樑，他說以後再談，所以兩岸一切能夠從文化當作一個橋樑，以血緣當作一個根本來互動的話，我想彼此就能互相尊重、互相和諧、互相來交流合作，也都會為對方來著想，這樣兩岸才能謀求到真正的穩定和平。

當記者問到郭台銘說台灣是中國不可分割的一部份，他有什麽看法，他則說，從現在開始到祭祖結束回台灣不談政治，他只希望專心完成祭祖。

針對有人指出黨內初選拖越久越沒有聚合力，他也說，沒有這個道理，平常都在溝通，會無縫接軌，王金平祭祖行程將於後天結束返國。

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