大啖台南美食 港湖女神盼賴神甩偶像包袱、更接地氣

2019-05-06 11:33

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨台北市美女議員高嘉瑜這兩天受同黨帥哥立委林俊憲邀請、到台南大啖小吃美食。今上午，高嘉瑜、林俊憲及南市女議員蔡筱薇到中西區民族路上的小南米糕吃米糕、虱目魚湯等傳統美食。高並感謝前行政院長賴清德支持她選議員，建議賴甩開偶像包袱、更能接地氣！

對於賴清德參加總統黨內初選，高嘉瑜說，今天賴清德會陪她到天后宮拜月老、求愛情，之前賴曾資助她印5萬份文宣選北市議員，今天到台南與賴是相互鼓勵，希望在壯大台灣這條路上一起努力，相信支持者會認同民主的黨內初選機制，選出好的人選代表民進黨贏得明年總統大選。

高嘉瑜直白表示，過去賴清德給人印象是較一板一眼、像老師在說教，跟年輕人的tone不太一樣，像她自己就很瘋癲、搞笑；賴清德過去有賴神、台版日本男星大澤隆夫的封號，有帥氣的髮型、有偶像包袱。她認為賴清德應該甩開偶像包袱、笑說今天要設法弄亂賴的髮型，這樣賴才能改變形象、做自己，接地氣，讓大家看到真正的賴清德。

談到台南小吃，高嘉瑜透露，這兩天到台南已吃了好多，都快滿到喉嚨了，最喜歡台南的牛肉湯與水果冰；她出身於基隆，基隆廟口小吃種類很多，口味也不輸給台南。

林俊憲笑說，嘉瑜食量真的很驚人，從昨天傍晚吃到半夜；今早餐也吃了牛肉湯、鹹粥，又接著吃米糕、虱目魚湯，真的很會吃，他要重新思考是否每月（還願為期1年）請嘉瑜來台南吃美食，哈哈，可能今天上午這頓吃完就要趕她回台北了！

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