國民黨黨產逾189億元 綠委：黨產會應更積極追討

2019-05-06 11:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統陳水扁執政時，法務部研擬及制定不當黨產條例，直至2016年民進黨在國會立委席次過半，才得以完成不當黨產條例立法，但近日扁在回憶錄談及追討黨產議題，卻認為是「清算鬥爭」。對此，行政院黨產會主委林峯正今日在立法院表示，扁現在講法和當年做法不一樣，「我非常擔心他的健康！」

民進黨立委蔡易餘今日在立法院財政委員會質詢表示，根據106年度政黨財產及財務狀況，國民黨名下財產高達189億8251萬元，民進黨財產只有7億6943萬元，過去還曾一度負債2億元。

蔡易餘質疑，親民黨的財產有2087萬多元、時代力量2578萬元，其他政黨財產都沒有國民黨多，國民黨黨產有189億多元，這在世界上常見嗎？政黨公平競爭應從黨產做起。

林峯正表示，當然不常見，像時代力量小黨這樣的財產比較常見。蔡易餘接續說，黨產會追討黨產不斷遇到國民黨抵抗，用行政訴訟來拖延，黨產會應該更積極追查不當黨產。

蔡易餘也問及，黨產會在2016年「接獲陳情舉發資訊件數」有263件、2017年194件，去年1月至8月有75件，總共有532件，經黨產會檢視後，視為有效資訊件數有40件，這是什麼情形？

林峯正說明，有些陳情舉發的資料內容是剪報紙就寄過來，有些是黨產會原本已經知道，這部分就會被視為無效，若是黨產會不知道的案件，且附上相關資料佐證，這些資訊都是非常珍貴，會被視為有效資訊。

蔡易餘指出，「國民黨黨產就像黑洞一樣」，婦聯會過去是擁有復興中小學，後來婦聯會歷經董監事換人、法院訴訟後，結果復興中小學就變成私產，黨產會都應該調查，看當初訴訟是否有問題，不然怎會淪為私產，若有問題就應提出再審。對此，林峯正答詢表示，這都在了解當中。

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