韓國瑜談自經區 政院秘書長：韓可能不完全清楚

2019-05-06 10:53

〔記者涂鉅旻／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前拋出自由經濟示範區在高雄設立，但引發部分高雄市議員質疑，韓國瑜也開直播對行政院喊話盼獲得支持。對此，行政院秘書長李孟諺今上午赴立法院內政委員會受訪時表示，目前無類似高市府所提的計畫，而韓可能對自經區的內涵「並不完全清楚」。

立法院內政委員會今日處理預算解凍案，邀請李孟諺、陸委會主委陳明通、中選會代主委陳朝建等人列席。李孟諺會前受訪時，被問及韓國瑜倡議的「自經區」，李孟諺表示，對於高雄市府提出的自經區規劃，覺得有很多疑慮。

李孟諺表示，國民黨政府曾撤回自經區計畫，就是可能造成「洗產地」問題，以及農產品銷售可能不利農民等，所以行政院目前無類似高雄市府，所提出的自經區計畫。他也說，韓國瑜對於自經區的了解深入程度，有待再加強。

而行政院長蘇貞昌昨日也在臉書發表對自經區的看法，並指出「進口中國茶葉加工，出去就叫做台灣茶，農民恐怕很難接受。」對此，李孟諺表示，以台灣這個品牌做國際銷售，應該要有非常高的比例在台灣生產、製造、組裝，純粹以一個外國的品牌，來台過個水就說「台灣製造」，對台就業、經濟並無幫助。

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