自經區是聲量反轉向下起點？命理師建議韓國瑜：急流勇退

2019-05-06 10:10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜經過自經區跳針回答「發大財」後，在地易經命理老師高煜霖直指，這次的「自經區質詢」，將會是韓國瑜聲量反轉向下的起點，建議韓應來個「華麗的轉身」。

高雄市議員黃捷日前質詢市長韓國瑜自經區內容為何？卻被跳針式的回答「發大財」，加上回答的態度輕挑，網路上各種負評，排山倒海而來。

高雄易經命理老師高煜霖表示，韓國瑜夫婦於4月下旬的「背後開槍」說，及在市府的「5點聲明」，恐已經點下了「星火」，若「星火」不去認真看待，「燎原」時恐已無力回天了。

高煜霖說，易經演繹有一「物極必反」的原理，當初政治實力基礎薄弱的韓國瑜，因韓粉才撐起今日的場面，當這些「真韓粉」因某些原因陸續離去，韓國瑜又有什麼？

高煜霖指出，就易經「持盈保泰」的原理，韓國瑜如果要維持政治高度、影響力，建議由「事主變公親」，除非韓國瑜與某媒體高層或中聯辦，有取得某種默契，否則此時正是急流勇退的最佳時機，他建議應該來個「華麗的轉身」。

高煜霖強調，如果韓國瑜宣布「為了完成高雄市民所託，確定不參加國民黨總統初選，並將全力輔選黨提名的總統」，4年後絕對有神龍擺尾的機會。否則沒有被提名，或沒有當選，可能會提早變「跛腳市長」。

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